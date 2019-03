Castellammare di Stabia. Oggi ha avuto inizio la VI Edizione del Mediterranea Cooking Congress, un appuntamento che continuerà anche nella giornata di domani. Si tratta di un evento organizzato dalla società By Tourist, itinerante sulle coste del Mediterraneo, che vede uniti chef e gente di mare, imprenditori e ambientalisti. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”. Per la tappa stabiese la presenza di chef importanti, tra cui ricordiamo: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia; Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto; Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani Maison di Ischia; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense; Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco; Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina; Vincenzo Guarino del ristorante CastaDiva Resort & Spa del lussuoso cinque stelle Mandarin Oriental sul Lago di Como; Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa Maicol Izzo, 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia. Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino si considera soddisfatto dell’evento di grande importanza per la città sottolineando che proprio grazie al supporto della società By Tourist è stato possibile avviare l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco per la quale si attenda la conferma da parte dei referenti ministeriali. Durante la kermesse affrontato anche il tema della salvaguardia delle acque marine con la tutela di flora e fauna.