Castellammare di Stabia. Nuove panchine sul lungomare ma lo stemma è sbagliato, si provvede alla sostituzione

Castellammare di Stabia. Sul lungomare sono state installate delle nuove panchine per rendere ancora più bello e vivibile uno dei posti più spettacolari della città. Ma in molti si sono accorti che sulle panchine era stato apposto uno stemma cittadino sbagliato ed immediatamente erano scattate le segnalazioni sui social. L’amministrazione comunale, resasi conto dell’errore, nella giornata di ieri ha annunciato che presto gli stemmi saranno sostituiti con quelli corretti e che l’intervento sarà totalmente a carico della ditta intervenuta. Ma questo non basta a spegnere le polemiche. In tanti, infatti, avanzano critiche sul design delle nuove panchine che rientrano nel progetto più ampio di restyling del lungomare per restituirlo pienamente ai cittadini che ne potranno godere per trascorrere dei momenti di relax passeggiando a pochi passi dal mare. Tra le opere previste c’è anche l’installazione di giostrine per i più piccoli ed altre migliorie che man mano verranno attuate.