Castellammare di Stabia. Il neonato abbandonato a gennaio all’ospedale “San Leonardo” ha trovato una famiglia che lo adotterà

Castellammare di Stabia. Colpì il cuore di tutti la vicenda del neonato che a fine gennaio venne abbandonato dalla madre nell’ospedale “San Leonardo”. La donna, di nazionalità ucraina, aveva dato alla luce con un parto cesareo il piccolo ma, scegliendo l’opportunità offerta dalla legge, aveva deciso di lasciarlo in ospedale, forse obbligata da una situazione personale non facile. All’inizio si sperava che sarebbe tornata sulla sua decisione entro i dieci giorni, contemplati in casi del genere per dare la possibilità alla madre di riprendere il bambino con sé. Ma così non è stato, la donna non è più tornata in ospedale per ricongiungersi al figlioletto. Per più di un mese a prendersi amorevolmente cura del piccolo è stato il personale del reparto di neonatologia del “San Leonardo”. Poi il Tribunale dei Minorenni ha affidato il bambino ad una coppia dando il via al percorso di adozione che regalerà al piccolo una famiglia che si prenderà cura di lui offrendogli tutto l’amore che merita.