Castellammare di Stabia. Nasce la figura dell’anti-navigator per favorire l’occupazione. Tre sportelli già aperti

Castellammare di Stabia. Ultimamente si sente parlare spesso delle figure dei navigator, ossia quei professioni che avranno il compito di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un’attività occupativa. Una figura, quella del navigator, che sta alimentando non poche polemiche perché, ovviamente, comporta un impegno economico non indifferente. Da Castellammare di Stabia rispondono prontamente con una nuova figura, quella dell’anti-navigator. Si tratta anche in questo caso di professionisti che accompagneranno coloro che sono in cerca di lavoro, forniranno un supporto nella creazione d’impresa e nelle pratiche di welfare aziendale oltre alla somministrazione di buoni servizio per l’accesso a servizi di accoglienza. La differenza è che tutti questi servizi, grazie ad un patto tra l’amministrazione comunale e le associazioni, saranno forniti gratuitamente e senza dover essere in possesso del reddito di cittadinanza. Fino ad ora sono stati attivati tre sportelli informativi, due si trovano presso la sede di Unimpresa e sono aperti dal lunedì al venerdì sia la mattina che il pomeriggio, il terzo è collocato presso la sede comunale in viale Europa ed è aperto il lunedì ed il giovedì. Il progetto è strutturato in Concilia point che racchiude tre tipi di attività in base ai destinatari, a partire dai servizi di accompagnamento per le donne interessati ad un lavoro dipendente attraverso colloqui individualizzati oppure a donne orientate verso un’attività autonoma, attraverso formazione ed assistenza, nonché a servizi di supporto per l’adozione di pratiche di welfare con consulenza, assistenza e workshop per gli imprenditori interessati. E poi ci sono i Voucher che prevedono l’erogazione di buoni servizio per poter accedere a servizi di accoglienza in strutture socio-educative e riguardano i bambini dalla nascita fino ai 12 anni. A beneficiare del progetto le donne in età lavorativa (occupate, inoccupate o in cerca di occupazione) che abbiano la residenza o il domicilio a Castellammare – Ambito Territoriale N27, oltre alle famiglie monoparentali anche con la sola presenza del padre, con minori a carico di età compresa tra i O mesi e i 12 anni. Per presentare la domanda per i “voucher per l’erogazione di servizi socio-educativi per minori a carico” si dovrà compilare il modello di domanda disponibile sul portale istituzionale del Comune e dell’Ambito territoriale www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it e sul sito www.ICF.it oppure disponibile presso gli Uffici Comunali del Settore Politiche Sociali in Viale Europa, 44.