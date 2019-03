Castellammare – Soldi per trasporto di persone decedute, il caso del San Leonardo finisce a Striscia la Notizia

Servizio di Luca Abete questa sera su Canale 5. Alcuni operatori trasportavano persone decedute dal San Leonardo facendole risultare vive sulla carta.

Trasporto di persone decedute illegale a Castellammare di Stabia, il caso finisce su Canale 5 nella trasmissione di Striscia la Notizia. Luca Abete, dopo i servizi sui datterari, torna nella città delle acque per documentare un’abitudine fin troppo diffusa in Campania e che garantisce numerosi introiti agli operatori che gestiscono il trasporto delle ambulanze. Secondo quanto accertato dalla troupe, ci sarebbero alcuni dipendenti che permetterebbero il trasporto di persone decedute dall’ospedale alla propria abitazione facendole risultare vive sulla carta. In pratica, dopo la morte del paziente in ospedale, la famiglia pagando 250/300 euro avrebbe la possibilità di portare a casa il caro scomparso. Gli operatori riuscirebbero a manipolare le carte falsificando la data di morte della persona in questione consentendo quindi l’operazione.

Casi simili si sono ripetuti in Campania a Giugliano e a Nocera Inferiore. Luca Abete ha acceso i riflettori anche sul San Leonardo di Castellammare. Per la troupe di Canale 5 non è stato neanche difficile contattare uno degli addetti considerato che si tratterebbe di un vero e proprio gruppo che farebbe «una decina di operazioni al giorno», come dichiarato nel servizio. Non è escluso che dopo la puntata di questa sera, la Direzione Sanitaria possa aprire gli occhi su quanto accade all’interno del nosocomio stabiese.

stabiachannell