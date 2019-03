Castellammare. Primo in Italia per Giovanni Amore dell’alberghiero

Castellammare di Stabia. Giovanni Amore premiato come il migliore in un concorso nazionale organizzato dalla catena alberghiera Caroli hotel. Un importante riconoscimento anche per l’istituto Alberghiero di Castellammare, che ha portato il giovane studente in gara insieme ad altri due concorrenti. Ottiene un buon secondo posto anche un altro alunno stabiese, Simone Gallo, nella prova di sala. A completare la terna dei partecipanti il futuro chef Mario la Mura. Questa è la quinta edizione del concorso che si è tenuto dal 13 al 16 Marzo. Gli alunni dell’istituto Viviani hanno partecipato singolarmente. La cena di gala del giorno 15 Marzo ha premiato con il primo posto Giovanni Amore su 60 scuole partecipanti per l’innovazione del suo itinerario proposto. La traccia era quella di preparare un itinerario di 8 notti e 7 giorni, nel mese di maggio, per una coppia accompagnata da un cane. L’itinerario che ha fatto Giovanni Amore è stato votato come il più innovativo in quanto non solo ha utilizzato un ottima grafica, ma ha anche parlato di turismo sostenibile, responsabile, accessibile, esperenziale e ha adattato la dieta mediterranea al discorso. Inoltre ha anche fatto il punto sulle strategie di marketing utili per sponsorizzare l’elaborato e infine ha esposto il tutto anche in lingua inglese. Il candidato ha vinto una targhetta personale ed una da dare alla scuola d’appartenenza, in più un braccialetto del Caroli Hotel, una tazza dell’ALMA, trecento euro di borsa di studio ed un mese di stage in una struttura del Caroli Hotel con vitto ed alloggio pagati. I ragazzi sono stati accompagnati dal docente di Accoglienza turistica Alessio di Giulio Cesare. E sono tornati soddisfatti del prestigio conquistato per l’istituto Viviani.