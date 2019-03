Una notizia che ha scosso tutta Castellammare di Stabia. E’ morto questa mattina, infatti, il noto imprenditore locale Pasquale Alfano. Questo era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Petraro mentre era alla guida del suo scooter. Il motoveicolo si è scontrato violentemente con un’auto guidata da una ragazza, proprio all’incrocio nei pressi di piazza Borrelli. Ancora da chiarire le dinamiche precise dell’incidente, fatto sta che stanno indagando i Carabinieri, i quali prenderanno visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 50enne, noto soprattutto per essere il titolare del locale “Amico Mio”, era stato trasportato in gravi condizioni al San Leonardo, per poi essere trasferito al Cardarelli di Napoli. Questa mattina presto il decesso. Probabile che venga disposta l’autopsia.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, questo uno di essi: “Di solito la mattina le persone dovrebbero svegliarsi con un “Buongiorno” non con una notizia che riguardi la morte di una persona a te cara , eri come uno zio mi hai vista crescere in casa tua , quante volte mi cantavi le canzoni di Nino D’Angelo .. ti ricordi ? .. tu 15 anni ma sei già donna anche se piccola d’età, ci sei sempre stato e so che continuerai ad esserci .. col tuo sorriso vero e l’abbraccio paterno in un saluto come quello di tre giorni fa! Ti voglio bene per sempre”.