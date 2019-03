Castellammare . Cane rompe giocattolo, venditore ambulante picchiato perchè voleva risarcimento.

Castellammare di Stabia. Incredibile oggi quello che è successo il suo cane distrugge un giocattolo esposto da un venditore ambulante in villa comunale. Ma anzicchè risarcire del danno, prende a calci e pugni il malcapitato indiano. E’ quanto andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare di Castellammare di Stabia dove, per sedare gli animi, sono dovuti intervenire alcuni passanti.

Tutto è accaduto molto rapidamente. Come ormai consuetudine, in una villa comunale sempre più affollata di cittadini, sono sempre tantissimi gli ambulanti abusivi che espongono e vendono merce contraffatta, giocattoli, cover per smartphone e diversa altra merce esposta su teli adagiati a terra o su tavolini di fortuna. Un cane al guinzaglio del proprio padrone, improvvisamente, azzanna un giocattolo messo in funzione da un indiano che ne proponeva l’acquisto ai passanti. Un morso che danneggia l’oggetto in modo irreparabile. E così l’ambulante si avvicina al proprietario del cane e chiede che gli risarcisca il danno.

L’uomo non solo si rifiuta di pagare ma inizia a spintonare il malcapitato. Agli insulti fa seguire calci e pugni all’indirizzo dell’indiano. A questo punto intervengono diversi passanti che fermano la furia dell’uomo. Solo così si evita che la rissa degeneri e che l’indiano riporti conseguenze peggiori oltre al danno subito per il giocattolo rotto.

Come sempre, contrastanti sono state le opinioni dei cittadini, anche sui social. C’è chi ha condannato apertamente la reazione dell’uomo e, di conseguenza, l’aggressione. Chi, invece, ha puntato ancora una volta il dito contro la presenza di venditori ambulanti abusivi in villa comunale che, oltre a mettere in atto un’attività illecita, con la loro merce riduce gli spazi di passeggio «e quella di ieri è una delle conseguenze che possono causare».