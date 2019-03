Castellammare: Cade dal balcone. 63enne in prognosi riservata

Nel primo pomeriggio di ieri, in via Cicerone, in pieno centro a Castellammare, una casalinga di 63 anni è scivolata dal primo piano del suo appartamento mentre cercava di pulire l’esterno dei vetri di una finestra. Un grave e violento l’impatto al suolo malgrado l’altezza comunque moderata: sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la malcapitata all’ospedale San Leonardo.

I medici hanno rivelato molteplici fratture agli arti inferiori e al bacino, con l’inevitabile coinvolgimento della colonna vertebrale. Anche per questo motivo il direttore sanitario del San Leonardo ha ordinato il trasferimento al reparto traumatologico del Cardarelli di Napoli.

Ovviamente la prognosi rimane riservata, anche se dalle primissime indiscrezioni sembrerebbe che la donna non sarebbe in pericolo di vita nonostante l’età e le ferite riportate.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Castellammare di Stabia, coordinati dal tenente Andrea Riccio.

Dai primi rilevamenti dei militari, appare chiara la dinamica accidentale dell’episodio: l’intera vicenda è stata comunque segnalata come di prassi all’autorità giudiziaria competente, che sta decidendo il da farsi.