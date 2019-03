Castellammare aggredita donna a Castellamare alla stazione Circumvesuviana di Via Nocera

Castellammare di stabia aggredita donna a Castellamare alla stazione Circumvesuviana di Via Nocera Dopo il tentativo di rapina a due giovanissimi da parte di un 18enne alla stazione di via Moregine a Pompei e lo stupro ai danni di una 24enne perpetrato in un ascensore dello scalo di San Giorgio a Cremano, lunedì sera si sarebbe verificata una nuova aggressione su una fermata della Circum nella provincia partenopea.

Teatro della violenza, la stazione di via Nocera a Castellammare, a due passi da viale Europa. La vittima è anche in questo caso una donna, una 31enne di ritorno da Napoli che – stando alla ricostruzione fornita dai carabinieri della compagnia stabiese – ha assistito ad una lite animata tra due 18enni. Un ragazzo ed una ragazza di molto più giovani, i quali, notando gli sguardi perplessi della donna, non avrebbero esitato ad affrontarla a muso duro.

«Non sono mica vostra madre, fate come volete», questa la frase che – secondo la vittima – ha dato inizio al violento pestaggio.

Pugni, calci, botte al viso: secondi infernali per la 31enne, che ha subito praticamente senza un vero movente la furia dei due 18enni. Solo l’intervento provvidenziale di un uomo presente sulla scena ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, mettendo in fuga gli aggressori e prestando i primi soccorsi alla donna.

La malcapitata si è recata all’ospedale San Leonardo, dove i sanitari hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali e di altre ferite giudicate guaribili in 10 giorni, prima di sporgere denuncia presso la caserma di via De Gasperi.

I militari dell’Arma, coordinati dal tenente Andrea Riccio, hanno già preso visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza. La coppia, due residenti del centro storico già noti alle forze dell’ordine, è già stata identificata e nelle prossime ore per loro scatterà la segnalazione all’autorità giudiziaria.

