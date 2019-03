Casola (NA). Sala Consiliare. Presentazione del libro di Filippo Boni “Gli eroi di Via Fani”, mercoledì 13.03.2019, alle ore 17.30.

Articolo di Maurizio Vitiello – IN MEMORIA DI RAFFAELE IOZZINO: UNA VITA DA EROE.

“Gli eroi di Via Fani” è il titolo del romanzo di FILIPPO BONI, edito da LONGANESI, Milano, che verrà presentato mercoledì 13 marzo 2019, nella Sala Consiliare del Comune di Casola di Napoli, alle ore 17.30.

L’evento sarà preceduto da un’esibizione dell’orchestra e coro della scuola I.C. Raffaele Iozzino (nel plesso F. Greco, in via Roma 38 bis,) guidata dalla prof. Le Rose e intervallata dalla lettura di alcuni brani del libro da parte degli alunni delle classi terze.

Il libro del giornalista Boni racconta le vite dei cinque agenti della scorta di Aldo Moro, trucidati dalle Brigate rosse il 16 marzo 1978 in via Fani, a Roma.

L’autore ha raccolte le testimonianze dai documenti e dalle dichiarazioni dei familiari per ricostruire le vite spezzate degli agenti: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi e Giulio Riviera.

Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili, piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di un’Italia semplice e vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.

Interverranno L’autore, il commissario prefettizio del comune di Casola di Napoli Sabrina D’Angeli, Il Dirigente Capo della P.S. di Castellammare di Stabia Vincenzo Gioia, la Dirigente Scolastica Maria Gargiulo, I fratelli Iozzino.

Modera Annamaria Santarpia.

L’evento è organizzato in collaborazione con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Raffaele Iozzino.

Da non perdere per meglio comprendere la nostra storia recente.

Maurizio Vitiello