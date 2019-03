Casal Velino. Ritrovato il cadavere di un uomo impiccato ad un albero, il datore di lavoro ne aveva denunciato la scomparsa

Casal Velino. Una tragedia quella che si è consumata nel comune del Cilento. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato impiccato ad un albero in località Conca d’Oro. Dell’uomo, di origini spagnole, si erano perse le tracce da più di un giorno ed i Carabinieri lo hanno cercato per tutta la notte fino alla macabra scoperta. In base alle prime indiscrezioni l’uomo ritrovato senza vita era un dipendente di un’azienda di Vallo Scalo e proprio il suo datore di lavoro ne avrebbe denunciato la scomparsa. Sono aperte le indagini per accertare la dinamica del decesso anche se tutto fa propendere per un caso di suicidio.