Carnevale a Termini finisce in allegria con Cicchella Made in Sud e la banda Pogerolese da Amalfi . A Massa Lubrense si conclude col carnevale di Termini che abbraccia la costa di Sorrento , con la sfilata dei carri, tradizionalmente ci sono le sfilate delle bande musicali, bravissima quella di Pogerola di Amalfi. Poi da Napoli ex Made in Sud Francesco Cicchella, direttamente da “Tale e quale show” con il suo “Millevoci tonight show” , lo spettacolo che vede regia del grande Gigi Proietti. Un vero show comico-musicale nel quale il camaleontico artista mostra tutte le sue doti di comico, cantante ed intrattenitore. Le mille voci, a cui fa riferimento, sono quelle che Cicchella porta sul palco, facendo vivere una moltitudine di personaggi, tra cui Massimo Ranieri, Michael Bublè, Gigi D’Alessio e tanti altri.