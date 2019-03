Carnevale a Positano con un ricco programma eventi. Gli Incredibili, una grande festa e la parata dal 2 al 5 marzo tanto divertimento.

Carnevale a Positano con gli Incredibili il 2 ai Mulini e il 3 gran festa a Montepertuso. Carnevale anche nella perla della Costiera amalfitana questo fine settimana. Il 2 si festeggia in Piazza dei Mulini poi alla Tensostruttura nella Piazza dei Racconti , il 3 si va poi a Montepertuso con una gran festa “Sotto la Chiesa” e per finire il 5 grande parata alle 15:00 alla Chiesa Nuova con tutti, grandi e piccini, travestiti. Siete tutti invitati in tre giornate di divertimento puro!