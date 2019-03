Il Carnevale più bello, Alex travestito da leoncino. Anche da Sorrento solidarietà per il midollo

Vi ricordate Alex? Ora sta meglio, come si può vedere dalla foto postata pubblicamente su instagram. Per noi di Positanonews il Carnevale più bello è Alessandro travestito da leoncino . Alessandro Maria Montresor vestito da leoncino è l’immagine più tenera e dolce di questo Carnevale. Tutti lo ricordiamo l’ottobre scorso, quando con il sondino e gli occhi azzurri sgranati su un futuro nebuloso per via della tremenda malattia che gli stava distruggendo, chiedeva aiuto: un donatore di midollo che gli salvasse la vita. In Campania, a Napoli, anche da Sorrento, tanti si sono mobilitati per solidarietà . L’Italia tutta trattenne il respiro e scese in piazza per la campagna di tipizzazione, e alla fine, grazie a un farmaco sperimentale che tenne in vita il piccolo Alex e uno speciale approccio medico con il midollo del papà Paolo, la neinfoistiocitosi emofagocitica è stata sconfitta e a fine gennaio è uscito dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Per noi questo è il Carnevale più bello