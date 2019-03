Carnevale Federico Iaccarino geniale, Mortora meravigliosa, Termini quanto costa. Sant’Agnello ha visto l’entrata in campo di Federico Iaccarino, geniale organizzatore di eventi, che è una vera e propria istituzione, l’unico che potrebbe riprendere il corteo unico di Carnevale , come una volta, in Penisola Sorrentina. Per don Rito Maresca non vi sono parole , a Mortora ha coinvolto giovani e famiglie per un carnevale memorabile , Mortora è stata meravigliosa. Il carnevale di Termini a Massa Lubrense ha avuto l’andamento classico, sono sempre bravissimi i ragazzi dei carri, ma quanto costa l’organizzazione? Cicchella per esempio , già venuto a Piano, e poi Termini potrebbe uscire dal contesto locale , uscire sui media , legarsi a qualche lotteria. Perchè non pensare come una volta ad un evento unico?