Carnevale ecologico a Positano. La sfilata più bella . La perla della Costiera amalfitana continua la tradizione della sfilata dei carri ecologici preparati con grande passione dalle famiglie Mandara, Di Leva e tanti altri appassionatamente insieme in queste sere invernali. Senza grandi spazi e risorse questo è il carnevale più bello. Tanta allegria per l’attesa sfilata con il paese che si risveglia tradizionalmente per l’ultima festa popolare prima dell’inizio della stagione turistica. Il carnevale qui è come una festa della primavera, il risveglio dal torpore invernale, il ritorno di tanti che sono andati a svernare all’estero, mentre ovunque riaprono le attività. Un carnevale ambientale , senza carri motorizzati , che ha anche un particolare significato contro l’invasione del traffico che ci sarà a breve.. Davvero complimenti di cuore da tutti noi di Positanonews a tutti per averci regalato, e aver regalato ai nostri figli, questi momenti di gioia. Positano è bellissima e questa è la sfilata più bella

