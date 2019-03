Vico Equense. “Più siamo più ci divertiamo”. “Tutti insieme le cose sono più belle”: non sono frasi circostanziali, ma è un riassunto di quello che è avvenuto oggi pomeriggio.

Fra coriandoli e stelle filanti, maschere, costumi, animazione e tanto divertimento, tutte le Comunità Parrocchiali di Vico (tranne Massaquano in lutto per don Antonio Guida) hanno sfilato per le strade del centro.

Per un sano divertimento, tutte le comunità hanno trovato un’unità nell’organizzare questo splendido evento. Un esercito di colori ha percorso le vie del centro in un tripudio di sfumature e musica, per la gioia di grandi e piccini.

Sotto il tema dell’ambiente, tanta è stata la creatività delle Parrocchie, dal mare alla montagna. Grande è stata la partecipazione non solo dei ragazzi ma da tutta la città che ha atteso ai bordi delle strade il passaggio della sfilata. Una marea di persone!

L’amministrazione comunale ci ha creduto dall’inizio e ha predisposto questa unione con l’assegnazione della stoffa ad ogni Parrocchia e l’organizzazione dell’animazione di strada tramite uno stanziamento dal bilancio comunale.

“La partecipazione di tutte le parrocchie del territorio – dichiara l’assessore al Turismo, Sport e Giovani Lucia Vanacore, che ha lavorato per questa festa – il grande entusiasmo che ha animato grandi e piccini e il viso felice dei quasi 1000 bambini che hanno sfilato sono le risposte migliori da dare a chi cerca sempre di strumentalizzare ogni cosa!

Ma quanto vale la felicità dei bambini? Per me tutto l’oro del mondo! Grazie a tutte le parrocchie, ai genitori, ai bambini e agli animatori perché è solo grazie a loro impegno che tutto è riuscito nel migliore dei modi!”.

Ci sono tutti i presupposti per diventare un evento da poter essere ripetuto ogni anno!