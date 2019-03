CAPRI: SIGNORA INDISCUSSA DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO

Quello di Capri è il mercato del turismo, e dimostra di non avere eguali alla borsa mediterranea del turismo (bmt).

L’organizzazione si occupa delle fiere del turismo più importanti a livello nazionale ed internazionale, e i Faraglioni di Capri sono sempre esposti nella preziosa teca della BMT, la Borsa Mediteranea del Turismo, organizzata dalla Projecta. La BMT ha tenuto una kermesse, questo weekend, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Allo stand c’era il presidente della Fecleralberghi Isola di Capri: Sergio Gargiulo, noto tra gli imprenditori isolani per esser il numero uno, era presente insieme ai suoi collaboratori.

L’evento ha messo in evidenza che le nuove tendenze per il settore terziario caprese sono rappresentate soprattutto dal wedding tourism, il turismo dei matrimoni.

I viaggi organizzati per il giorno del sì si ai accodano agli altri segmenti del mercato turistico caprese, quali il turismo balneare, wellness, culturale, congressuale. Booking sarebbe stata piena di prenotazioni per “weekend romantici” sull’Isola Azzura. A fare da sfondo allo stand dedicato all’isola c’era il logo ufficiale della Assemblea nazionale Federalberghi 2019, rappresentato da due Faraglioni sitlizzati. L’Assemblea si terrà a Capri dal 3 al 5 maggio. Sergio Gargiulo ha annunciato – con fierezza – che per l’ evento nazionale si svolgerà a quattro mani con l’istituto alberghiero “Axel Munthe”, la scuola del turismo, per chi opererà, tra le nuove generazioni, nel mondo dei cosiddetti millennials, nel terziario isolano.

Capri è Regina indiscussa del turismo del mediterraneo, decisamente il fiore all’occhiello dell’economia turistica, come negarlo? La novità è che esiste un nuovo mercato turistico, quello “romantico” che vede il giorno del Sì un vero e proprio business che a Capri non poteva mancare. D’altronde chi non ha mai sentito parlare di Vip che decidono di sposarsi nella meravigliosa Isola di Capri? Ecco, ad oggi anche chi non gode dei riflettori vuole godere della bellezza di Capri nel giorno più importante della vita, senza contare il boom di prenotazioni anche per una “fuga romantica” sull’incantevole isola.