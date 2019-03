Capri. Si pensa a delle agevolazioni fiscali per permettere l’apertura di bar e locali anche nella bassa stagione

Capri. La piazzetta continua ad essere desolatamente vuota in seguito alla chiusura dei quattro bar che tante polemiche ha scatenato. Il cuore dell’isola azzurra non è in grado di offrire ospitalità ai turisti già presenti in questo periodo dell’anno e sicuramente non offre un bel biglietto da visita degno di una località turistica così importante e conosciuta in tutto il mondo. La stessa amministrazione comunale ha inviato una lettera ai commercianti evidenziando la propria contrarietà alla scelta di chiudere le attività nel periodo di bassa stagione in danno sia dei turisti ma anche degli stessi capresi. L’associazione commercianti ha risposto difendendo la scelta dei gestori degli esercizi sottolineando che la decisione di chiudere le attività commerciali era stata regolarmente comunicata, aggiungendo come sia quasi inutile e poco redditizio mantenere i negozi aperti in un periodo in cui l’affluenza è notevolmente ridotta rispetto al periodo di alta stagione, dovendo comunque sostenere delle spese di gestione legate anche ai salari del personale. In poche parole le entrate sarebbero nettamente inferiori alle uscite e, quindi, tanto vale restare chiusi ed aspettare i tempi migliori. Si stanno ipotizzando varie soluzioni per ovviare al problema e tra queste ci sarebbe anche quella di favorire i bar sostituendo il canone fisso annuale per l’occupazione di suolo pubblico con una forma di noleggio mensile che potrebbe essere gratuito nel periodo di bassa stagione in modo da alleggerire le spese a carico dei gestori nei periodi in cui i guadagni sono nettamente minori. Una soluzione che non si attuerebbe solo per la famosa piazzetta ma anche per altre zone di Capri, come ad esempio il porto di Marina Grande, al fine di rendere l’isola vivibile ed accogliente tutto l’anno e non solo in estate.