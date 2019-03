CAPRI PLASTICA FREE: IL SINDACO FIRMA L’ORDINANZA

Con l’Ordinanza Sindacale n. 93 del 28 marzo anche Capri ha aderito alla campagna di tutela ambientale che fa divieto di uso e commercializzazione di manufatti monouso in plastica non degradabile.

Il provvedimento è teso a migliorare sia il servizio della raccolta differenziata, che ha già raggiunto soddisfacenti risultati, sia la tutela ambientale del territorio.

Il Sindaco De Martino, nel ritenersi soddisfatto per l’adozione dell’ordinanza, ha dichiarato: “Capri, per il suo nome e per la sua immagine nel Mondo, non poteva sottrarsi a partecipare ad una iniziativa di sostenibilità ambientale così sentita per migliorare la vivibilità non solo dei territori ad altissima vocazione turistica, ma anche di tutte le altre realtà che stanno soffrendo in maniera più evidente il danno arrecato dalla plastica. La decisione di adottare il provvedimento è scaturita, oltre che per la difesa del nostro territorio, anche per richiamare, grazie al nome di Capri, l’attenzione delle Istituzioni e degli stessi cittadini sul problema che affligge il Mondo intero”.

Ecco l’ordinanza