Capri, parte petizione per far riaprire via Krupp

E’ ancora chiusa una delle strade più affascinanti dell’isola di Capri. Stiamo parlando di via Krupp, la quale dal 2014 è stata interdetta perché necessita di lavori di messa in sicurezza, mai iniziati. Una strada unica che collega il centro storico dell’isola con la zona balneare di Marina Piccola e che prende il nome dal magnate tedesco dell’acciaio Friedrich Alfred Krupp, il quale la fece costruire appositamente quando risiedeva nell’hotel Quisisana, poiché non riusciva a raggiungere velocemente Marina Piccola, dove teneva ormeggiato il suo panfilo “Puritain”. Quest’ultimo difatti comprò tutta l’area compresa fra la Certosa di San Giacomo e il Castiglione.

Vista la natura calcarea delle rocce dell’isola, la via è stata da sempre esposta al pericolo di caduta massi: nel 2014, infatti, non è stata la prima volta che si è deciso per una sua chiusura. Memorabile fu la caduta di un masso nel 1976, il quale danneggiò gravemente la strada e indusse le autorità capresi a chiuderla definitivamente per evitare vittime. I visitatori continuarono, negli anni, a visitarla a loro rischio e pericolo, ma le varie amministrazioni cominciarono poi a erigere cancellate e muri per evitare il transito. Il 12 aprile 2008, trentadue anni dopo la chiusura della strada, la Regione annunciò che via Krupp sarebbe stata riaperta a breve, il 30 giugno dello stesso anno.

Nel 2014, poi, una nuova chiusura che non vede soluzioni per adesso. Come rivela Metropolis, sarebbe partita una vera e propria petizione da parte dei residenti e non solo per cercare di far riaprire la via prima dell’inizio di questa estate. Si è pensato ad una sorta di avviso per declinare l’amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone. Un cartello che possa mettere in guardia i visitatori che sono intenzionati ad attraversare via Krupp. Vedremo come si svilupperà la cosa.