CAPRI: NASCE “IL TAVOLO DEL MARE” PER DIRE BASTA AL CAOS NELLE ACQUE – GLI ISOLANI VOGLIONO L’AREA PROTETTA MARINA

Istituito dalle associazioni “Il tavolo del mare” un consiglio per fare delle acque capresi un’area marina protetta. Andiamo per gradi. Si terrà oggi un incontro organizzato dall’associazione “Capriamoci” nel Palazzo dei Congressi di Capri “Rivolgiamo l’invito più caloroso a partecipare — dice il presidente di Capriamoci Luca De Simone — l’adesione sottolineerebbe l’importanza dell’incontro e sarebbe di incentivo per coloro che si sono spesi nel lavoro di organizzazione e che quotidianamente si impegnano nella tutela del mare di Capri. L’incontro esporrà importanti tematiche riguardanti la corretta vivibilità del nostro mare, la sensibilizzazione della velocità di governo delle imbarcazioni a poca distanza dalla costa e la tutela ambientale delle nostre acque. Durante il convegno saranno proiettati dei video dimostrativi che mostreranno alcune situazioni di maggiore criticità.” Nell’incontro si discuterà infatti del tema della sicurezza nelle acque capresi. Gli isolani sarebbero preoccupati dal fenomeno delle “invasioni” via mare e del problema di caos che si genera ogni anno sulla piccola isola che ospitata migliaia di turisti. I Faraglioni verrebbero puntualmente costeggiati da un “tappeto di barche”, che sarebbe stato anche immortalato in una fotografia divenuta virale e che avrebbe fatto il giro del mondo, tanto da dare vita a raccolte di firme, petizioni, movimenti spontanei, tutti uniti per dire basta a quell’incredibile flotta di navigli di ogni tipologia che ingorgano completamente le acque. È stata proprio l’associazione “Capriamoci” che ha raccolto commenti e riflessioni dei tanti che rimpiangono i tempi nei quali Capri era un’oasi di serentà, un’isola tranquilla. Ma non sarebbe tutto, questi mezzi taglierebbero le acque ad alta velocità, rischiando pericolosi incidenti per le folli corse in mezzo al mare, per non parlare dei party a bordo. Ecco il perché l’associazione Capiamoci avrebbe già istituito il “Tavolo del mare” un consiglio che si unisce ad altre associazioni isolane che si è posto come obiettivo prioritario l’istituzione dell’Area Marina Protetta Isola di Capri. Un parco marino regolato dalle due amministrazioni capresi. Una soluzione ideale per la serenità dell’isola. Anche a Positano in Costiera amalfitana c’è chi vorrebbe un contingentamento, come l’ associazione Posidonia. Mentre in Costa d’ Amalfi si soffoca per i grandi bus e l’eccessivo traffico causato dalle tante auto sulla S.S. 163, paralizzando le strade anche fino a Ravello, anche via mare non si scherza considerando un molto che non può essere considerato come quello di Amalfi o Sorrento . Eppure qui c’è già l’aria Marina Protetta di Punta Campanella, che ci stanno a fare?