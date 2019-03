CAPRI – MULTE: IL 50% DEI PROVENTI ALLA MANUTENZIONE STRADALE

Sarebbero 50 mila euro il totale delle multe scritte nel comune di Capri, la metà è stata promessa alla manutenzione stradale. La giunta caprese, capeggiata dal Primo Cittadino Gianni De Martino ha deliberato sulla normativa “approvazione linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.” Il 50% dei proventi per violazione delle norme del codice della strada andranno al rifacimento del manto stradale e a lavori di manutenzione per la viabilità. In realtà, a causare le inflazioni, sarebbero appunto le numerose buche e alla condizione di degrado in cui vertono molte strade. La situazione era stata infatti segnalata all’Unione Nazionale Consumatori.

Insomma, non è una condizione di totale sicurezza quella che vivono gli isolani, che stanno seriamente pensando di riprendere una iniziativa già messa in atto da altri comuni: una equipe addetta al pronto soccorso stradale, atta a supervisionare costantemente il territorio dell’isola, e pronta ad intervenire subito per appianare falle e provvedere ad altri pericoli.

Quella di rendere agibile il manto stradale caprese è una necessità. Vivere su un’ isola significa non avere alternative alle poche strade presenti, inoltre un’isola turistica come quella di Capri non può restare nell’incuria. Una delle alternative valutate sarebbe quella che avrebbe già intrapreso il comune di Udine: creare un portale web su cui inviare le segnalazioni dei cittadini, su tutti provvedimenti da prendere nel territorio.

Delle idee veramente innovative che garantirebbero l’attenzione adeguata ai cittadini. Specialmente quella della troupe addetta al soccorso stradale, un’idea che creerebbe dei posti di lavoro e garantirebbe all’utenza soccorso immediato. A differenza delle molteplici buche che costellano le province, le quali per mesi, a volte anni, restano aperte e non curate in tutta la loro pericolosità. Una iniziativa utile non solo al comune di Capri, ma a tutto il Sud Italia, che purtroppo vive una condizione di incuria stradale notevole.