Capri: Incendio a Piazzale Europa.

Questa mattina un brutto incendio si è scatenato a Piazzale Europa a Capri, dove i vigili del fuoco hanno prontamente provveduto a spegnerlo, dopo le diverse chiamate fatte dagli abitanti della zona. Le cause dello scoppio sono ancora in accertamento. L’incendio ha interessato i cavi dell’elettricità determinando un black out in quasi tutta l’area. Ora i tecnici della Sippic sono a lavoro per ripristinare la corrente elettrica al più presto.