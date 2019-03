Capri: Evento del Rotary con ospite il giurista Mattei

Il Rotary Club Isola di Capri lo scorso lunedì 25 febbraio, nell’ambito delle attività conviviali con relazioni ed interventi culturali-scientifici, ha avuto ospite il noto giurista Prof. Ugo Mattei.

Mattei è docente all’Università della California, ed all’Università di Torino, oggi uno dei più importanti giuristi europei, una vera autorità in materia di diritto internazionale e comparato.

Mattei, partendo dal suo ultimo saggio “Punto di Svolta” ha realizzato una vera e propria lectio magistralis affrontando un percorso analitico dal capitale ai beni comuni, con particolare riferimento ai diritti dell’individuo sempre più messi a rischio dalle ultime dinamiche sociali ed economiche.

L’appuntamento del Club caprese con l’importante relatore, fortemente voluto dal Presidente Ruocco, si è svolto in Napoli al G.H. Santa Lucia, ed ha ottenuto una nutrita partecipazione con diversi Presidenti di altri Rotary Club.

Commenta il Presidente del Club caprese Nicola Ruocco “Avere ospite relatore il Prof. Mattei è motivo di grande interesse ed attenzione da parte di tutti noi. Argomenti quali la tutela dei diritti dell’individuo, l’evoluzione delle strutture sociologiche di condivisione e dello stare insieme, e le dinamiche del diritto a tutela dei beni comuni, rappresentano un argomento di grande analisi che ognuno di noi deve fare“. Conclude Ruocco “Il libro Punto di Svolta di Mattei merita essere letto, come merita sentiti ringraziamenti Mattei per aver accettato il nostro invito. Nei prossimi eventi del Club di Capri, avremo ancora nuovi ospiti di prestigio, per portare avanti, al di là delle attività di service rotariano del Club, anche importanti momenti di approfondimenti culturali e dialogo”.