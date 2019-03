Capri caos trasporti questa mattina , per Napoli qualcuno ha perso anche l’aereo Mattinata di disagi per pendolari e turisti a causa di ritardi accumulati dalle navi della Caremar in arrivo a Capri. Il traghetto veloce proveniente da Sorrento, con partenza prevista alle 9.25, è attraccato a Capri alle 10.20, con circa venticinque minuti di ritardo rispetto all’orario preventivato. La nave delle 9 da Napoli è giunta a Capri invece alle 10.45, anche in questo caso con un ritardo di quasi mezz’ora, avendo dovuto attendere a lungo all’esterno del porto prima che si liberasse il posto di ormeggio in banchina.