Caos al Carnevale di Maiori, fermato e denunciato uomo di Atrani. Un uomo forse in stato di ebbrezza, ma non è stato certificato , ha cominciato ad andare in escandescenze e ha opposto anche resistenza ai carabinieri , di Maiori e della Compagnia di Amalfi , che lo hanno fermato . L’uomo di Atrani in Costiera amalfitana è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno.