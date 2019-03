La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per vento e mare, valevole a partire dalle 20 di stasera su tutto il territorio regionale, fino alle 20 di domani sera. In particolare si prevedono venti forti o molto forti settentrionali con conseguente mare agitato o molto agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. Le temperature subiranno un sensibile calo.

La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti di garantire il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare e di attuare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. Si invita inoltre a prestare attenzione alle comunicazioni della Sala operativa e alle avvertenze.

La Protezione Civile, in virtù delle indicazioni fornite dal bollettino previsionale raccomanda di prestare particolare attenzione alle strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico, disporre attività di vigilanza sul territorio tesa alla verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane;

adottare ogni utile dispositivo, previsto nei rispettivi piani d’emergenza, atto alla segnalazione delle gelate e delle nevicate soprattutto sul settore interno della regione, e, alle quote indicate, per garantire la sicurezza della rete viaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

Gli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, sono inoltre raccomandati di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.

Non si segnalano quindi allerte meteo e fenomeni meteorologici significativi tali, da evidenziare particolari livelli di criticità idrografiche e idrogeologiche.