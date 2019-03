Campania, sciame sismico: trenta scosse di terremonto in un’ora

Sciame sismico in Campania, 30 lievi scosse di terremoto sono state registrate ieri dall’Osservatorio Ingv del Vesuvio. Il vulcano che domina il Golfo di Napoli, nel giro di un’ora è stato interessato da trenta scosse di lieve entità: la scossa più forte è stata registrata alle 17.45 nell’area di Torre del Greco con magnitudo 1.2 della scala Richter, ad una profondità di 1,2 chilometri.

Si è trattato di un evento normale per una zona ad alta sismicità come quella del Vesuvio. Attualmente, secondo la nomenclatura di riferimento, l’allerta sul Vesuvio è di colore verde: nessun pericolo imminente si prospetta e sciami sismici come quelli avvenuti ieri si verificano non di rado sul vulcano, quindi tale fenomeno non deve costituire un motivo di preoccupazione per chi abita nell’area vesuviana e le zone limitrofe.