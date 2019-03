La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di giovedì mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, l’avviso meteo indica tra i fenomeni rilevanti “Venti forti nord-orientali, con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate”.

La Sala Operativa ricorda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di attivare il monitoraggio sulle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.Il codice colore relativo alla criticità idrogeologica è invece verde, non essendo previste precipitazioni piovose tali da innescare fenomeni legati al rischio idrogeologico.

per l’allerta meteo legata a vento e mare, il vigente sistema di allertamento regionale non prevede, invece, l’uso del codice colore.

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico; verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane; adottare ogni misura operativa idonea alla prevenzione e/o gestione del rischio nevicate alle quote indicate, sulla base di quanto stabilito dalle rispettive pianificazione di emergenza; segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

Agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.