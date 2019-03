Calendario in onore e memoria di Lisa Krugell

Minori / Amalfi . A cura del Centro di Cultura e Storia amalfitana è pubblicato il calendario realizzato nell’ambito del progetto “approdi mediterranei della cultura europea e mondiale”, dedica a Elisabeth (Lisa) Emma Krugell (1893-1977). Lisa Krugell pittrice nata a Strasburgo, si stabili a Minori in una casa sulla scogliera al confine con Ravello e a pochi passi da Atrani, nel cuore della Costiera amalfitana . Debutta nel campo artistico della pittura nel 1916 in Svizzera con una collettiva e diventa membro del Groupe de Mai-sezione pittura (unica donna del gruppo) Dopo numerosi viaggi si traferisce in Italia a Minori nella primvavera del 1939. Durante la guerra non fece ritorno da una esposizione a Roma: è confinata in un campo per appartenenti a Paesi nemici, in prov. di Ascoli Piceno. A Minori trascorre una vita discreta, muovendosi a cavallo di una bicicletta a motore di colore grigio. Si dedica all’insegnamento della lingua francese (conversazione) fino al 1965 all’istituto tecnuco di Amalfi , sez, di Roma: sono stato suo alunno per cinque anni. Muore a Minori, rifiutando le cure, il 19 ottobre del 1977