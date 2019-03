Champions, Europa e salvezza:

Riprende il campionato con alcuni verdetti già scritti a tavolino e con alcune squadre al bivio.

Una domenica di calcio con anticipi e con altre possibilità per alcune squadre di ritornare al goal e a una possibile vittoria per stimoli nuovi e traquardi futuri.

L’azzurro lascia il posto alle squadre e ai coloridelle città, con uno scontro importante tra Roma e Napoli che ci fanno pensare a tanti derby del passato di prestigio. Una partita da vicncere soprattutto per la Roma, dietro in classifica, tre punti utili per una possibile vittoria fondamentale alla corsa champions e supremazia di ruolo guida nel panorama del calcio meridionale. Napoli con rosa limitata ma si farà rispettate in campo per consolidare il secondo posto ormai probabile per lentezza delle inseguitrici.

Partita fondamentale come dicevamo e di cartello per tutte e due le formazioni alle prese con l’infermeria, per alcuni uomini e calciatori acciaccati da infortuni seri. Lo stress del campionato e le numerose partite di livello agonistico non solo europee, portano a fa riflettere i due allenatori che hanno problemi di scelte tecniche per mettere in campo una formazione competitiva condizionate da precario periodo di foma fisica e da problemi di salute. Ranieri sfida Ancelotti cercando di fronteggiare la crisi dell’ambiente giallorosso.

Nel week end ritorna in campo la serie A. Dieci giornate alla fine e diversi verdetti in ballo. Inter, Milan, Roma, Lazio si giocano i due posti per la coppa più importante, Atalanta e Torino possibile sorprese. Chievo e Frosinone con un piede in B, lotta a cinque per evitare l’ultimo biglietto per i cadetti