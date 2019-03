CALCIO ITALIANO IN CRISI, LAZIO E INTER OUT. RIMANE NAPOLI RISCHIA CON ARSENAL

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sfida all’Arsenal: “Arsenal superiore come organico, ma in 180′ è 50% e 50%, non vedo un favorito. E’ così nelle coppe. Loro hanno perso due volte l’andata finora, poi hanno rimontato. Io non ho quest’ansia, anche perché questa sfida è dei quarti, ma poteva essere anche una semifinale, quindi passiamo bene… ma non è semplice eliminarli. Non dimentichiamo una cosa. Il calcio italiano, Juventus a parte che fattura 600mln di euro all’anno ed è l’eccezione, è in crisi. Al punto che una formazione di medio livello tedesca butta fuori l’Inter che dovrebbe essere la seconda terza forza. La Lazio fu buttata fuori dal Salisburgo ad esempio. Il Napoli è l’unica che prova a ritagliarsi uno spazio facendo belle cose. Non dimentichiamoci cosa sta facendo il Napoli in un calcio in difficoltà. Invece sono passati messaggi sbagliati, una negatività inutile quando dovremmo essere contenti di quanto stiamo facendo negli ultimi anni mentre si pensa solo al trofeo e questo significa infelicità eterna. Io me ne auguro 3 di trofei all’anno, figuriamoci, ma non siamo un club che può ragionare così. Punti di forza? L’Arsenal ha buoni giocatori, Torreira che poteva venire al Napoli mi piace molto, ma anche Xhaka, Ramsey, il talento di Ozil, in attacco la coppia Lacazette-Aubameyang è da semifinale Champions, il resto della squadra no, ma essere la quarta-quinta forza in Premier significa essere fortissimi perché City, Liverpool, United e Tottenham sono ai quarti di Champions”.