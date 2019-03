Calcio, Prima Categoria: grande prova di forza dell’Anacapri nella partita di recupero contro il Santa Maria La Carità con una vittoria per 4 a 0

L’Anacapri è sceso ieri in campo più determinato che mai, interpretando la partita contro Il Santa Maria La Carità in maniera eccezionale. Un primo tempo da grande squadra porta subito il team isolano al goal al 12′ ed al 16′ del primo tempo, con una doppietta di Politano. Poco dopo al 27′ arriva anche il terzo goal del Real Anacapri con Galasso; il ritmo di gioco dell’Anacapri si mantiene molto alto fino al termine del primo tempo quando al 40′ arriva il goal di Coppola che così chiude già la partita sul 4 a 0.

Il secondo tempo vede la squadra avversaria con un uomo in meno, perché espulso per eccessive proteste, si arriva così fino al termine dell’incontro senza grossi scossoni.

Unanime il plauso dei tecnici alla squadra, che hanno dichiarato di aver visto una delle più belle partite del Real Anacapri al Damecuta Stadium. In particolare il mister dell’Anacapri, Andrea Staiano, ha dichiarato: “c’è stata una grande reazione della squadra dopo la sconfitta di domenica, abbiamo affrontato la partita con la determinazione e l’aggressività giusta. Sin dalle prime battute abbiamo fatto capire agli avversari che sarebbe stato difficile per loro fare risultato nel nostro campo di gioco e così è stato, abbiamo giocato un primo tempo tra i migliori della mia gestione. C’è molta soddisfazione per questa vittoria, perchè ci serviva tanto ed ora ci prepariamo al meglio per la partita di sabato contro l’Agerola, che è davvero fondamentale per noi per l’accesso ai play off.”