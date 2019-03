Calcio, Prima Categoria: grande prestazione dell’Anacapri che vince 2 a 0 contro l’Agerola

Partita iniziata in malo modo per l’Anacapri, ieri, in casa contro l’Agerola, infatti la squadra isolana subisce una rete al 5 minuto del primo tempo con un goal di Milano, n° 4 dell’Agerola. Il Real Anacapri reagisce però molto bene prendendo sempre più campo e dopo varie azioni al 17′ pareggia con un goal del giovanissimo n°10 Mario Coppola.

Subito dopo il pareggio l’Anacapri guadagna sempre più gioco e campo, confinando la squadra avversaria nella loro metà campo, così allo scadere del primo tempo, con una grande azione sulla destra, è Gianluca Caso, il n.11 della squadra ad andare a segno, insaccando il 2 a 1 ricevendo gli applausi da tutti gli spettatori presenti sugli spalti. Il goal è arrivato al 43’, dopo 2 minuti l’ arbitro fischiava la fine del primo tempo di gioco.

Nel secondo tempo l’Anacapri ha altre occasioni per andare a segno ma trascorsa quasi la metà del tempo dalla ripresa, la squadra isolana resta in 10 uomini, con l espulsione proprio del n.11 Caso. Nonostante l’ inferiorità numerica e con un po’ di fatica il Real Anacapri guadagna la vittoria, un risultato prezioso che avvicina sempre più la squadra ai playoff.

Molto soddisfatto anche il mister dell’Anacapri Andrea Staiano, che ha dichiarato: “la partita era iniziata male ma la squadra ha reagito benissimo e voglio fare un elogio a Mario Coppola, un ragazzo che sta facendo cose incredibili per la sua giovane età, ottima anche la prestazione del nostro Gianluca Caso, che ha segnato uno dei goal più belli del campionato. La squadra ha lottato fino alla fine per ottenere questi 3 punti importanti e facciamo un passo avanti per questi play off che non ci aspettavamo. Mancano ormai poche partite al termine del campionato e ci tengo a ringraziare l’intero il team che dà tutto per la maglia dell’Anacapri. In particolare ringrazio tutti i nostri supporter e tifosi che ci sostengono sempre calorosamente ed il nostro staff, in primis: Giorgio Fiorentino, Pasquale Vallone ed il Presidente Adalberto Cuomo. Il prossimo incontro sarà domenica prossima a San Giuseppe Vesuviano contro il Santa Maria Assunta.