Il borotalco accusato di provocare il cancro. Condanna a Johnson & Johnson che dovrà risarcire per 29 milioni di dollari una donna malata di cancro che ha denunciato per il suo male l’absesto (amianto) nel borotalgo. La giuria di Oakland, in California, ha rinvenuto Johnson & Johnson responsabile per il mesotelioma di Teresa Leavitt, tipo di cancro legato all’esposizione all’absesto