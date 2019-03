A BOLOGNA CARNEVALE DI PAURA GRAVE INCIDENTE PER UN BAMBINO

NEL CENTRO DI BOLOGNA GRAVE EPISODIO BLOCCA I FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE

Un bambino accidentalmente finisce sotto le ruote di un carro mentre stava con la madre. Poliza municipale sul posto e immediati i soccorsi con una autobulanza. Agghiaccianti le urla della madre che fortunatamente riesce ad allarmare i presenti.

Un bambino di 2 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito cadendo da un carro mascherato, durante la sfilata di carnevale in corso nel centro di Bologna. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Indipendenza. Sul posto il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell’ordine. Il piccolo, portato all’ospedale Maggiore di Bologna, sarebbe grave.

Sul posto un’ambulanza. Dalle prime informazioni, sembra che il piccolo, di 2 anni e mezzo, sia caduto dalle braccia della madre e poi finito sotto una delle ruote di un camion che sosteneva un carro allegorico. Al momento il piccolo è ricoverato all’ospedale Maggiore. La presenza massiccia di persone e la musica altissima non ha fatto capire subito ai presenti cosa era successo. Solo le urla della madre hanno fermato la sfilata: un corridoio di soccorsi ha recuperato il piccolo.