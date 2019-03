Battipaglia torna emergenza Stir, e la spazzatura della provincia di Salerno satura . Nei giorni scorsi, a causa dei guasti delle presse dei rifiuti, l’impianto che accoglie la spazzatura dell’intera provincia di Salerno è tornato a colmarsi. Anche a causa di questo, nello scorso fine settimana si sarebbe sviluppato un principio di incendio in una delle fosse che ospitano l’immondizia.

«Stiamo lavorando – assicura il liquidatore di EcoAmbiente Salerno, Vincenzo Petrosino, che gestisce lo Stir di Battipaglia – per rimettere in funzione non una, ma entrambe le presse». All’impianto di via Bosco II, infatti, sono presenti ben due presse. Una, a quanto risulta, sarebbe ferma da diverso tempo. Un’altra, invece, è stata recentemente soggetta a una manutenzione ordinata dal nuovo responsabile della manutenzione, Francesco Garofalo. A seguito di questa, però, sarebbe avvenuto un guasto definitivo, che sta costringendo gli operatori dell’impianto a spedire i rifiuti verso il termovalorizzatore di Acerra, già ridotti dalla manutenzione, in misura ancora minore. «Abbiamo già fatto le determine per l’acquisto dei pezzi – garantisce ancora Petrosino – dopo un mese di relativa calma, purtroppo, siamo nuovamente costretti in questa situazione».

Il blocco delle presse battipagliesi, tuttavia, è diventata una vera e propria iattura per lo Stir. Il guasto, infatti, riguarda in particolare la tirafili, cioè la parte che provvede alla legatura dei rifiuti e, dunque, che contribuisce a mantenere i rifiuti compatti. Non potendo effettuare questo passaggio, i rifiuti finiscono con occupare più spazio a bordo dei mezzi e, quindi, a saturarli prima del previsto. Meno rifiuti verso Acerra, ancora una volta, si traducono in una maggiore saturazione dell’impianto, che già versa in condizioni critiche. Lo ha potuto testimoniare, fra l’altro, anche chi, giovedì scorso, è entrato nell’impianto per un sopralluogo ordinato dal Tribunale di Salerno. Proprio in quell’occasione, chi accompagnò il consulente tecnico nominato dal Tribunale, l’ingegnere Gaetano Caiafa, spiegò al termine di essere «nauseato e inorridito».

I FUOCHI

Venerdì scorso, proprio in virtù di questa situazione, si sarebbe sviluppato un principio d’incendio in una delle fosse che contengono i rifiuti, fortunatamente prontamente contenuto dal personale presente. Nonostante questo, però, l’allerta resta alta, con gli operatori che tengono costantemente sotto controllo le fosse, nell’eventualità che i vecchi focolai riprendano forza o che nuovi focolai scoppino. Del resto, non è la prima volta che nell’impianto battipagliese si sviluppano incendi. Nel luglio dello scorso anno, le fiamme aggredirono il capannone dove era stoccata la frazione organica stabilizzata. Solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco impedì che la situazione degenerasse.

Da allora, a fasi alterne, la situazione è andata avanti senza sostanziali novità. Proprio nei giorni passati, in una lettera dello stesso Petrosino, il liquidatore della società che gestisce lo Stir di Battipaglia assicurò che si stava lavorando in ogni direzione per uscire dalla fase emergenziale. Oltre a ricordare la riduzione del conferimento dei rifiuti, infatti, Petrosino scriveva: «Si sta procedendo a numerosi atti (determine) di impegno – si legge nella missiva datata 6 marzo – per interventi ordinari e straordinari afferenti il Tmb di Battipaglia».