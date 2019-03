Nella serata a Battipaglia, precisamente in zona Spineta nei pressi del lido “Lago” c’è stato un grave incidente. Si contano un ferito e 3 extracomunitari, fortunatamente usciti illesi

Paura per l’incidente avvenuto pochi momenti fa a Battipaglia, vicino al lido “Lago”, per il momento sembrano essere state coinvolte tre persone: tutti extracomunitari e fortunatamente usciti illesi. Uno di loro, rimasto più gravemente ferito, è stato ospedalizzato.

Il ferito è stato prontamente trasportato all’ospedale battipagliese dai sanitari de l’Humanitas per dei controlli. Fortunatamente il tragico evento non è andato per il peggio, infatti i gravi danni riportati all’auto lasciavano immaginare a un incidente che poteva risultare letale.

Di Antonio D’Amore ZEROTTONOVE