AVVISTATI DELFINI A MARINA DI CAMEROTA

Ad assistere allo straordinario evento è stato l’equipaggio Cilento a Vela Marina di Camerota, Cilento Sail. Un momento davvero emozionante quando i delfini si sono avvicinati alla costa, per la gioia di tutti i fortunati che in quel momento potevano ammirare lo spettacolo dal lungomare.

Ormai sono numerosi gli avvistamenti di delfini nella Marina Cilentana, e anche delle tartarughe che ogni anno passano per punta Campanella e decidono di deporre le uova sulle nostre spiagge.

Notizie che fanno bene al cuore. Non solo per questi meravigliosi esemplari di fauna marina che scelgono proprio le nostre coste, ma anche perché la loro presenza indica che i nostri mari sono in buona salute.