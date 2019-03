Premiata la pazienza, l’attesa, la passione di tre matti che da un paio di settimane, tutte le notti alle 03.00 si sentivano per decidere il da farsi, se andare o non andare. Alla fine stanotte, Francesca D’Esposito, Vincenzo Pane e Gaetano Starace, sono stati premiati, senza foschia sono riusciti a fotografare la Via Lattea, il risultato nelle spettacolari immagini che vedete.