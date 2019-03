Atrani: Riconsegnato il prezioso calice d’argento a Don Carmine al termine delle Quarantore

Nel pomeriggio di ieri, al termine della liturgia delle Quarantore, presso il Santuario di s. Maria del Bando di Atrani, il Capitano Roberto Martina, Comandante dei Carabinieri di Amalfi, ha riconsegnato nella mani di Don Carmine Casola Satriano ed al Reaponsabile del santuario Giovanni Proto, il preziosissimo calice d’argento del 1662, che fu oggetto di furto nel 2014.

Il calice è stato recentemente ritrovato nel corso di un’indagine condatta dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma e riconosciuto grazie all’utilizzo della Banca dati delle opere trafugate ed al catalogamento fatto all’epoca dai militari di Amalfi.

Nel 2017 i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, al termine dell’indagine denominata “VII Comandamento” avevano eseguito 7 arresti nei confronti della banda resasi responsabile di oltre 30 furti in costiera Amalfitana fra cui emerge anche quello nel Santuario di S. Maria del Bando del 2014.

Di fatto, dall’ esecuzione degli arresti dei Carabinieri di Amalfi non si sono piu verificati furti nelle chiese in Costiera; mentre le attività di indagine per il ritrovamento delle opere trafugate sono demandate agli esperti militari del T.P.C. che in questa, come in altre occasioni (ritrovamento del quadro principale della chiesa di Gete a Tramonti) hanno restituito opere di inestimabile valore alle locali comunità religiose.