Atrani niente chiazza marrone, smentita dal Comune. Aveva ragione Positanonews che oggi ha pubblicato la foto, uscita su tutti i siti, con dei forti dubbi , dicendo che ci sembrava strano che qualcuno passasse per Castiglione di Ravello , dopo Amalfi, andando a Salerno, e vedesse una chiazza proprio ad Atrani. Infatti il Comune guidato da De Rosa smentisce ” In merito a vari articoli pubblicati durante la giornata di oggi su vari giornali online di Salerno riguardante una “grande chiazza marrone”, il Comune di Atrani smentisce categoricamente la formazione e il ristagno della macchia in questione all’interno delle acque comunali.

“L’immagine ritrae una grande chiazza marrone, spuntata questa mattina, nello specchio d’acqua adiacente con la splendida spiaggia di Atrani” si legge in un articolo mentre in un altro si legge ” ha creato non poco imbarazzo tra i turisti ma non solo quella grossa chiazza marrone notata stamani a pelo d’acqua nello specchio d’acqua adiacente con la splendida spiaggia di Atrani”.

Ebbene il Comune ribadisce che la macchia marrone, “fotografata da un turista (made in Atrani?) che in quel momento transitava a Castiglione di Ravello” (così riportano i giornali) non si è formata ad Atrani, ma è passata solo a largo della spiaggia del borgo più piccolo della Costiera Amalfitana. La chiazza è stata spinta dalle correnti che agiscono lungo il tratto di mare che va dal Capo di Conca, passando per Amalfi e Atrani, fino a Maiori.

Nessun cittadino ha inoltre provato una certa indignazione come riportato da un giornale salernitano, dal momento che tale macchia non si è minimamente avvicinata ad Atrani o alla sua spiaggia e che il Comune è molto attento per quanto riguarda la questione degli scarichi abusivi in mare.