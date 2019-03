Sta per terminare il Consiglio Comunale previsto per quest’oggi ad Atrani. Alle ore 12, presso la sala consiliare, è cominciato il Consiglio con il seguente ordine del giorno:

Addizionale comunale all’Irpef anno 2019: conferma aliquota;

2. Imposta unica comunale (IUC) – determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di

applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019;

3. Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione del piano finanziario 2019;

4. Tassa sui rifiuti (TARI) – proposta di approvazione delle tariffe per l’anno 2019;

5. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 elenco annuale 2019;

6. Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente redatto ai sensi dell’art.

58 del D.L. 112/2008 convertito in legge il 06/08/2008, n. 133;

7. Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2020 – 2021;

8. Approvazione del bilancio di prevenzione 2019/2021;

9. Patrimonio immobiliare comunale – Provvedimenti.

di 9 Galleria fotografica Consiglio comunale ad Atrani









Noi di Positanonews siamo presenti e abbiamo constatato qualcosa di particolare. In un Consiglio Comunale così importante, era per noi doveroso dare ai cittadini la possibilità di poter assistere in diretta all’evento, cosa che è stata clamorosamente vietataci. Il consigliere Stanislao Balzamo si è opposto, proprio mentre stava elogiando l’amministrazione per la sua trasparenza e democraticità. I nervi sono apparsi sicuramente tesi, e capiamo la tensione per l’ultimo consiglio di maggioranza con oggetto le previsioni di bilancio, ma c’è sempre necessità di vera democrazia: nella maggior parte dei comuni costieri la diretta streaming è assolutamente lecita, se non una regola.

AGGIORNAMENTO – Fortunatamente, è stato tutto chiarito col consigliere Balzamo, il quale ci ha assicurato, se l’amministrazione verrà rieletta, che nei prossimi Consigli la diretta streaming sarà assicurata. Quest’ultimo si è mostrato subito disponibile ad un chiarimento e questo gli va assolutamente riconosciuto.

Tra i dati positivi che sono stati evidenziati durante il Consiglio, segnaliamo un aumento di introiti IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, notevole (si parla dell’11,5%) mentre per quanto riguarda il turismo, si è registrato un aumento dalle 19 mila alle 44 mila unità.