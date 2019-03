Atrani, il comune scrive al Prefetto di Salerno: ecco la proposta sulla viabilità in Costa d’Amalfi

L’amministrazione comunale di Atrani scrive al Prefetto di Salerno, una lettera sulla viabilità in Costiera Amalfitana. Nella missiva inviata nei giorni scorsi al Prefetto Francesco Russo, si analizzano le problematiche relative al traffico sulla Strada Statale 163, che investono anche il piccolo borgo marinaro. Facendo conoscere i progressi fatti dal comune per l’istituzione di una Ztl interna, l’amministrazione di Luciano De Rosa Laderchi intende capire come sarà implementato un sistema più complesso, che investirà i 13 comuni della Costa d’Amalfi, ma formula anche un’interessante proposta: l’introduzione di un ticket all’ingresso della Costiera per alcune categorie di veicoli, ispirato all’Ecopass utilizzato nelle grandi città, per finanziare servizi e interventi sulla Statale Amalfitana. Ecco la lettera integrale: