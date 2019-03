Atrani: Arriva il concorso per gli studenti ”Convergenze di immagini mediterranee”

Atrani, Costiera Amalfitana. Nel borgo più piccolo e più bello d’italia arriva il concorso per gli studenti”Convergenze di immagini mediterranee”.

Il Comune insieme all’Associazione Maiori Film Festival e con un piccolo contributo da parte della Regione Campania, ha indetto il concorso “Convergenze di immagini mediterranee” riservato agli studenti delle scuole di cinema e dell’audiovisuale residenti nei Paesi dell’area mediterranea che dovranno presentare i propri lavori realizzati durante gli anni scolastici 2016/2019 utilizzando i diversi linguaggi multimediali della durata massima di 15 minuti, preferibilmente in formati DVD o MP4 entro il 30 marzo 2019 (le opere dovranno essere accompagnate da apposita scheda con finalità, metodo di lavoro, collaborazioni e dati dei partecipanti).

Esperti di didattica e linguaggi multimediali comporranno la Commissione . I video verranno valutati in base a progettazione didattica, efficacia audiovisiva e capacità di sintesi. I vincitori saranno premiati ad Atrani il 23 aprile 2019 e l’Associazione Maiori Film Festival provvederà a viaggio ed ospitalità; ogni scuola premiata dovrà inviare un docente e uno o due alunni che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’opera.

La partecipazione al concorso è gratuita e per iscriversi occorre compilare in tutte le sue parti la scheda d’iscrizione scaricabile sul sito ufficiale del Comune di Atrani. Insieme alla scheda è richiesta anche una documentazione integrale e/o storyboard che dovranno essere inviati via mail o wetransfer all’indirizzo concorso@convergenzemediterranee.it entro e non oltre le ore 24.00 del 30 marzo 2019, indicando come oggetto della mail “Iscrizione Concorso Covergenze di immagini mediterranee – Titolo dell’opera”.

Le opere inviate non verranno restituite ma diverranno parte dell’archivio del festival.

Esse potranno essere utilizzate a scopi culturali in manifestazioni legate al festival, nonché in tutte le rassegne del settore.

I premi messi in palio verranno consegnati esclusivamente alla scuola partecipante (persona per essa delegata) presente alla serata di premiazione, pertanto la mancata partecipazione comporta la perdita dei premi stessi. Verrà comunque riconosciuto ed attribuito il risultato raggiunto dalla votazione della Giuria e del pubblico.

I premi consistono: Primo Classificato Targa o trofeo accompagnato da un riconoscimento da determinare (strumentazione tecnica).