Associazione Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi”Lucio Barone”: eletto nuovo direttivo. Emiliano Amato confermato presidente

Rinnovate le cariche statutarie dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni e

Costa d’Amalfi “Lucio Barone”. Ieri sera, presso la sede sociale della Curia

Arcivescovile di Cava de’ Tirreni, si è svolta l’assemblea per l’elezione di medio

termine. Tre le new entry nel consiglio direttivo: Valentino Di Domenico,

corrispondente de Il Mattino, Andrea Pellegrino, corrispondente di” Repubblica” e

vicedirettore di “Cronache” e Carolina Milite, redattrice di “Ulisse online” che vanno a

rinforzare l’organico formato da Francesco Romanelli, storico corrispondente

cavese de “Il Mattino” (vicepresidente), Rosanna Di Giaimo della testata giornalistica

“Ulisse online” (segretaria), Patrizia Reso de” Il Portico” (tesoriere), Antonio De Caro,

direttore di “Fermento”, Antonio Di Giovanni, corrispondente de” La Città”di Salerno, Walter Di

Munzio, de “Il giornale di Cava”, e Franco Bruno Vitolo de” Il Castello.”

Riconfermato il presidente Emiliano Amato: il direttore responsabile de “Il

Vescovado”, quotidiano online della Costa d’Amalfi che controlla anche “Il Portico”

di Cava de’ Tirreni, è stato rieletto per acclamazione dall’insediato neo Consiglio

direttivo.

Soddisfatto il 37enne giornalista del versante costiero che ha riaffermato le linee

guida del suo percorso associativo: «Proseguiremo lungo il solco di rinnovamento e

del lavoro tracciato in questi due anni – ha dichiarato – con l’impegno, l’entusiasmo e

il senso di responsabilità che ci accompagnano tutti i giorni. Oggi (ieri nda)

possiamo dire che la nostra è una squadra coesa e di qualità, anche alla luce delle

attività svolte».

«La riconferma alla guida di questo prestigioso sodalizio, a cui sono legato sin dalla

sua fondazione, è per me motivo di profondo orgoglio» ha chiosato Amato.

Il tesseramento all’Assogiornalisti Cava-Costa d’Amalfi, per l’anno in corso, resta in essere sino al 31 marzo.

