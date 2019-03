Assaporando il sogno di Masaniello

Nel bellissimo scenario della Costiera Amalfitana, precisamente a Maiori, sul corso principale dove scorre il Rheginna Maior, il Ristorante “Masaniello” ospiterà mercoledì 3 aprile alle ore 20.00 una serata evento dal nome

“IL SOGNO DI MASANIELLO”, organizzata da Angela Merolla ed interamente dedicata alla scoperta del nuovo menù primavera-estate.

Sorto tra le mura di un’antica cantina, il ristorante “Masaniello” dei fratelli Vincenzo e Pasquale Cerchia è il tipico ristorante che ti aspetti di trovare a pochi passi dal mare, dove il benvenuto è dato dall’accattivante esposizione di presce fresco di giornata, posto a vista in una piccola barca di pescatori, proprio all’ingresso del locale.

Il ristorante con l’angolo pizzeria, lascia all’avventore l’alternativa alla cucina di mare dei fratelli Cerchia.

Menù “IL SOGNO DI MASANIELLO”

Aperitivo finger food

Sandwich di salmone e burrata di bufala campana

Baccalà in tempura di riso al nero di seppia e carciofi in doppia consistenza

Tartine con ricotta tramontina, salumi e formaggi Vino in abbinamento

Bollicine “Alta Costa -Tenuta San Francesco”

Entreè

Trancio di pizza (impasto a lenta lievitazione con germe di grano “Molino Braga”) guarnita con Polipo e Limone IGP Costa d’Amalfi

Birra in abbinamento

Birra al sentore di Limone di “Birra Ravello Amalfi Coast”

Antipasto

Gambero Rosso di Mazara del Vallo al naturale, gel di frutto della passione e croccante di cocco

Vino in abbinamento

Tramonti Bianco “Tenuta San Francesco”

Primo

Pasta “Cuomo” mischiata con patate ai sapori di mare e Limone IGP Costa d’Amalfi

Vino in abbinamento

Tramonti Rosato “Tenuta San Francesco”

Secondo

Secondo: Filetto di Orata gratinato con melanzane e acqua di mozzarella

Vino in abbinamento

Tramonti Rosso “Tenuta San Francesco”

Dessert

La mia delizia al limone

In abbinamento

Grappa “Tenuta San Francesco”