Annunci di Lavoro . Fondazione Ravello . Selezione per tre inservienti per Villa Rufolo

Ravello, Costiera amalfitana . Annunci di lavoro . La Fondazione Ravello rende noto che procederà ad una selezione, per titoli e per colloquio, per l’assunzione per Villa Rufolo di tre inservienti, fra i quali un ultra 50enne, di cui due a tempo determinato e pieno e uno a tempo determinato e parziale al 50%, con mansioni di addetto alle pulizie dei bagni, a far data dal 1° aprile 2019 e fino al 31 gennaio 2020.